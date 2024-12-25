韩美首次外长会谈将在慕尼黑举行

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国外交部长将首次举行会谈，这是特朗普第二届政府上台后韩美外长首次会晤。韩国外交部长官赵兌烈和美国国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）将借出席在德国举行的欧洲最大规模安全国际会议——慕尼黑安全会议（MSC）之机，于当地时间15日举行韩美外长会谈。这是韩美在特朗普总统就任近一个月举行的首次外长会谈，有望成为听取美国新政府经济、安全构想以及韩国表明立场的宝贵机会。尤其是受弹劾政局的影响，韩美首脑无法通电话和进行沟通，有评价认为，此次外长会谈逾显重要。预计双方在会谈中将讨论韩美同盟、北韩核问题以及经济合作等问题。双方首先将重申特朗普第二届政府也将加强韩美同盟的基调，并将重点讨论北韩完全无核化和对北韩的政策合作。在特朗普政府的对北韩政策尚未具体化的情况下，韩方将最大限度地反映本国的立场。加强经济合作也是主要关心课题。特朗普将对钢铁和铝加征25%的关税和非关税壁垒，双方将就此进行讨论。赵兌烈12日回答国会对政府质询时表示，已研究在同鲁比奥的会谈中讨论如何处理经济问题。分析认为，赵兌烈将转达韩国对美方加征关税的立场，并将通过磋商将负面影响降至最低。据悉，韩美外长会谈的时间仅为30分钟左右，双方或难以就所有问题进行深入讨论。当天，韩美日还将举行日本外务大臣岩屋毅参加的韩美日三国外长会议，预计韩美日将把加强合作的基调延续到特朗普第二任期。韩国外交部人士表示，将借此次会议之机讨论韩美日合作发展方案、应对北韩核问题、地区局势以及经济安全领域合作增进方案等。据悉，中共中央政治局委员、外交部长王毅也将出席慕尼黑安全会议，但不会举行韩中双边会谈。3月韩中日外长会议之机，有望举行韩中外长会谈，因此韩方此次将聚焦于与美方的会谈。