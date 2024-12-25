韩国外交机构将对旅美韩人提供领事协助

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美国外交机构就美国特朗普政府采取大规模行动打击非法移民表示，将对旅美韩人积极提供领事协助。韩国驻纽约总领事馆负责韩国公民事务的人士当地时间13日接受韩国驻纽约特派团采访时表示，正在密切关注当地情况，仔细研究对同胞社会和韩国企业等产生的影响，并制定相关对策。领事协助是指政府根据相关法律提供的帮助，以保护海外公民的生命、身体和财产免受事件和事故的影响。领事协助包括：非法移民被捕时，提供美国法律制度及救济措施的指导、初期应对阶段法律咨询、当地律师和翻译人员的信息等。不过总领事馆不会直接采取法律措施或代理辩论，必要时将发放护照（旅行证明书）或与国内地方自治团体等联系，并对无家可归者提供定居支援等业务。美国有关部门逮捕韩人非法移民后不会义务性地通知韩国外交机构，如果想得到领事协助，本人必须表明希望得到协助的意愿。特朗普大选时承诺将采取大规模行动打击非法移民，并表示将优先应对非法滞留犯罪分子。1月28日，白宫发布了非法移民韩人被捕的消息，随后又有多名韩人被捕。在美国非法滞留的韩人人数尚无具体统计数据。据美国智库移民研究中心估计，截至2022年，非法移民总数约为13万名。