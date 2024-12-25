尹锡悦弹劾案庭审进入收尾阶段 最快三月初宣判

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院结束了尹锡悦总统弹劾案庭审程序中的证人审问，宪法法院何时进行宣判成为人们关注的焦点。从目前情况来看，最快有可能在三月初宣判弹劾结果。宪法法院13日举行了弹劾案庭审第八场辩论，审问证人国家情报院院长赵太庸、前首尔警察厅厅长金峰植和陆军首都防卫司令部第一警备团长赵成贤（音译）。上述人员是最后一批被法院采纳的证人。宪法法院决定将于18日下午2时举行第九场辩论，调查书面证据，并听取国会和尹锡悦双方的立场各两个小时。有观测认为，弹劾案庭审程序事实上已进入收尾阶段。弹劾案审判通常通过证人审问和书面证据的调查掌握事实关系后，听取追诉弹劾的国会和被请求人方面的最终意见，结束庭审辩论程序。另外还有尹锡悦直接表明立场的最终意见陈述程序。从辩论结束到宣判弹劾结果，通常需要约两周左右的时间。前总统卢武铉为14天，前总统朴槿惠为11天，前行政安全部长官李祥敏为28天。观测认为，如果2月20日左右结束辩论，即使3月第一周再举行一两次辩论，3月第二周也会作出宣判。在这种情况下，整体审理时间与前总统朴槿惠时期相似，需要91天。宪法法院如果做出通过弹劾追诉的决定，尹锡悦将被罢免，并在60天内举行大选。如果3月初旬或中旬做出通过决定，大选将于5月初旬或中旬举行。如果宪法法院驳回弹劾追诉，尹锡悦将立即恢复总统职务。尹锡悦方面要求增加审理证人是变数，尹锡悦方面申请了国务总理韩德洙等6人作为证人。尹锡悦代理人团表示，如果上述要求不被接受，只能做出“重大选择”。但即使宪法法院接受尹锡悦方面的证人申请，也可以在一至两场辩论中结束审问，因此预计宣判时间不会受到太大影响。