上月韩国就业者人数增加13.5万人

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韩国国际广播电台报道：韩国统计厅在14日发表的《2025年1月雇佣动向》报告显示，上月就业者人数同比增加13.5万人，达到2787.8万人。据悉，去年12月就业者同比减少5.2万人，为三年十个月以来的最差表现。但时隔一个月呈现恢复增长的趋势。虽然如此，在就业岗位方面，比起民间企业，政府部门出现了更多增长。自政府今年开始重新推行老人就业事业等政府就业政策以来，就业者人数从减少转为增加。从行业来看，对政府就业岗位影响较大的医疗保健和社会福利服务业的就业者增加了近12万人，带动了就业增长趋势。与此相反，建筑业就业者同比减少了近17万人，这是自2013年进行相关统计以来出现了最大减幅。据统计，15岁至29岁年龄段的青年就业者出现较大减幅。上月就业者同比减少了21.8万人，这是自2021年1月以来最大减幅。据分析，青年就业者减少是受到青年人口减少的影响。上月青年人口同比减少了22万人。虽然15岁以上的整体雇佣率占61%，与一年前相同，但青年就业率为44.8%，同比下降了1.5%。建设行业青年就业率已亮起了红灯。政府和六大经济团体签订了创造工作岗位的协议，致力于扩大新招规模，并尽可能将招聘时间提前至上半年。