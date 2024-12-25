美印太司令将中国、俄罗斯和北韩合作关系定性为“独裁轴心”

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韩国国际广播电台报道：美军印太司令部司令塞缪尔·帕帕罗（Samuel John Paparo Jr）将中国、俄罗斯和北韩的合作关系定性为“独裁轴心”。据《金融时报》当地时间13日报道，帕帕罗当天在年度安全活动檀香山防务论坛演讲中表示，中国、俄罗斯和北韩在周边形成了引发问题的三角形。帕帕罗将最近三国加强的合作关系形容为“崛起的独裁轴心”。对于中国、俄罗斯和北韩的合作范围，帕帕罗表示，我们已证实从轰炸机侵犯防空识别区（ADIZ）到卫星跟踪回避技术和共享尖端潜艇及航空技术等，涉及所有的领域。帕帕罗担心中国加强军事活动，强调美国应该在印太地区增加武器库存。另外，负责美国本土防御的司令当地时间13日出席参议院军事委员会报告称，北韩有可能即将生产可以打击美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）。美军北方司令部、空军上将格雷戈里·吉洛特当天报告说，北韩金正恩政权可能会最大限度地削弱我们提供发射前预警的能力，将核弹头发射到北美各地的目标。他说，这是因为北韩开发了使用固体燃料推进的洲际弹道导弹，缩短了准备发射所需的时间。北韩去年10月31日进行了新型“火星炮-19”型洲际弹道导弹试射。吉洛特表示，金正恩似乎有意将战略武器计划从研发阶段提升为连续生产和部署阶段，这可能会导致北韩洲际弹道导弹库存数量迅速增加。