韩国古巴建交一周年相互委任大使 开始扩大双边交流

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：14日为韩国和古巴建交一周年。1949年古巴承认大韩民国政府，维持了两国友好关系。1959年菲德尔·卡斯特罗掀起社会主义革命，两国停止交流。在时隔65年之后，两国重新携手合作。为了阻止古巴兄弟国北韩行使影响力，在极度保密的情况下，韩国和古巴进行了长期建交协商。希望经济合作、文化交流的古巴对韩国为改善双边关系的努力做出回应以后，终于取得了成果。去年2月14日两国突然发表建交消息后，立即着手进行在对方国家建立公馆的手续，开始谋求合作领域。韩国上月在古巴首都哈瓦那开设了大使馆，古巴也计划下月在首尔完成公馆开设工作。首任古巴驻韩国大使克劳迪奥·蒙松上月初、首任韩国驻古巴大使李镐烈(音译)本月9日赴任，为扩大双边交流做好了准备工作。韩国外交部方面12日表示，在建交以后的初期，两国正以文化、体育、人际交流等为中心分阶段地扩大交流。迎来建交一周年的韩国和古巴间的贸易规模去年仅为两千万美元，贸易额微乎其微。在贸易结构方面，韩国向古巴出口镀金钢板、轿车、锌钢板、汽车零部件、机械类等，古巴向韩国出口铜块等金属、烟草类、食品等。古巴因持续六十多年受到美国经济制裁，贸易大门关闭，虽然与韩国建交，关系有所改善，但短期内戏剧性地扩大贸易规模的可能性很小。有专家提出建议，由于难以越过美国的制裁壁垒，因此有必要以古巴方面最为关心的政府开发援助（ODA，Official Development Assistance）为中心，深化经济合作。