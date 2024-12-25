特朗普称四月初对汽车加征关税 附加价值税等同于关税

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韩国国际广播电台报道：继芯片之后，出口至美国的汽车也将被加征关税。美国总统特朗普当地时间14日在白宫签署行政命令时表示，关税将拯救美国的许多产业，计划于4月2日公布针对进口汽车的关税。特朗普此前已宣布对所有进口钢、铝产品加征25%的关税，并推出了“对等关税”。根据韩美自贸协定（FTA），2016年起韩国产汽车享受免税出口美国的待遇。汽车是韩国最主要的对美出口产品，仅去年一年的出口额便达347亿美元（约合50万亿韩元）。若实施汽车关税，韩国整体出口将不可避免地受到影响。特朗普还指出中国台湾和韩国是主要芯片生产基地，称将夺回芯片产业。这意味着韩国对美出口中最主要的两类产品均将面临“关税大棒”。特朗普当地时间15日在社交平台（SNS)发文重申关于“对等关税”的决定。他表示，美国将把使用比关税更加苛刻的附加价值税体系的国家视作对美征收关税国。这意味着韩国也有可能适用“对等关税”。韩美自贸协定生效后，韩国豁免了大部分美国产品进口关税，但实施附加税制度。韩国的附加税率高于美国的消费税率，有可能被特朗普视作“不公平关税”，且附加税实施单一税率，很难像关税一样对个别产品种类进行灵活调整，因此韩国无法即刻予以应对。