韩在野党称戒严军企图切断国会供电 将通过《明泰均特检法》

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韩国国际广播电台报道：韩国国会内乱嫌疑“国政调查特别委员会”的共同民主党委员称，戒严军在戒严当天曾企图切断国会供电，并公开了监控录像。共同民主党委员16日公开的录像显示，去年12月4日解除紧急戒严决议案在国会全体会议上通过约5分钟后，戒严军关闭了位于国会大楼地下一层的电闸，地下一层约一半空间停电近5分钟。共同民主党委员指出，此前仅戒严文件和部分证词中提及断电措施，而该录像证实该措施得到了实施，企图令国会瘫痪的作战计划被暴露，必须进行调查。共同民主党委员还表示，“卢相源（音译）笔记”与金建希女士、明泰均密切关联，为查明紧急戒严的动机，将通过《明泰均特检法》。共同民主党委员还要求国民力量党开除尹锡悦总统的党籍。国民力量党则反驳称，上述主张荒诞无稽、莫名其妙。该党党鞭权性东称，共同民主党拿着公诉书中没有的内容胡编乱造。尹锡悦总统律师团也指出，陆军特战司令部前司令郭种根已在证词中表明断电为其所指示，民主党“歪曲并捏造事实”。另外，共同民主党就在光州举行的反对弹劾示威活动批判称，死伤数千名的光州如何能支持戒严。国民力量党则要求民主党不要把拥有言论自由的国民污蔑为极右势力，并停止撕裂地方。