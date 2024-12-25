韩国捷克举行第二次供应链和能源部长级对话

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韩国国际广播电台报道：韩国水力原子力有望在3月最终承包捷克新建核电站项目。为此，韩国政府启动两国部长级产业对话机制，为承包工作提供最后关头的全力支援。韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）表示，该部门本月17日在位于首尔中区的乐天酒店举行“第二次供应链和能源对话(SCED，Supply Chain and Energy Dialogue)”，产业通商资源部长官安德根、捷克工业和贸易部长卢卡什·弗尔切克（Lukáš Vlček）出席。产业部表示，双方在对话中评估了核电、无碳能源、贸易投资和供应链、尖端产业等领域的合作事项，并深入探讨了今后的合作方案。目前两国正以3月为期限进行关于核电站项目合同的最终谈判，双方认为，捷克方面按照韩方的时间表和流程持续推动谈判顺利进行。双方还探讨了核电领域的共同研发、人才培养等广泛的合作方案。在无碳能源领域，两国商定加强在清洁氢能技术方面的合作。预计未来清洁氢能将在很大程度上替代化石燃料。在贸易投资和供应链领域，双方摸索了在全球贸易保护主义加剧的背景下扩大两国贸易规模的合作方案，并分享了供应链危机应对案例。在尖端产业领域，双方探讨了建立电池、未来型汽车、机器人三大关键合作领域合作中心的方案；并就签署半导体合作谅解备忘录（MOU）、奠定在研发和人才培养方面的合作基础达成共识。政府为支持核电出口捷克，提议并持续推动举办部长级产业合作战略对话机制，全方位扩大两国产业合作。捷克推进在杜科瓦尼新建两座核电站，预计项目总费用将超过20万亿韩元。韩国水力原子力当选该项目的优先谈判对象，目前正以3月签署合同为目标与捷克方面进行最终细节谈判。分析认为，韩国水力原子力与美国西屋电气公司的法律纠纷近期得到了解决，最终揽下订单的可能性上升。若韩国水力原子力成功签署合同，将是继2009年阿联酋巴拉卡核电站之后时隔16年再次出口核电。由于该项目是欧洲市场的首个案例，有望成为韩国水力原子力扩大出口的重要契机。