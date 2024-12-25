民调：44.5%支持延长政权 51.5%支持更换政权

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韩国国际广播电台报道：本月17日公布的一项民调结果显示，“更换政权”意见占比高于“延长政权”，两者差距大于误差范围。Realmeter受《能源经济新闻》委托于本月13日至14日面向全韩1000名18周岁及以上年龄段的选民实施了下届大选执政党喜好度调查，结果（置信水平95%、抽样误差±3.1个百分点）显示，44.5%的应答者认为应“延长现执政党政权”，51.5%的应答者认为应“换由在野党执政”，另有4.0%保留意见。与前一次调查相比，“更换政权”占比上升了2.3个百分点，“延长政权”下滑了0.7个百分点。两者差距扩大至7个百分点，大于误差范围。按照地区划分，“延长政权”的意见在大邱和庆北（延长政权 57.4%、更换政权 35.6%），釜山、蔚山和庆南（延长政权 52.6%、更换政权 44.1%）更占优势。“更换政权”的意见在湖南地区（延长政权 33.9%、更换政权 64.8%）、仁川和京畿道（延长政权 41.0%、更换政权 55.0%）、忠清地区（延长政权 43.0%、更换政权 52.0%）和首尔（延长政权 45.7%、更换政权 50.3%）更占优势。按照年龄划分，“延长政权”在70岁及以上年龄段（57.7%、37.5%）和60岁年龄段（51.0%、45.6%）中占比更高，“更换政权”在40岁年龄段（33.1%、66.4%）和20岁年龄段（41.5%、51.0%）中占比更高。按照所支持政党划分，93.4%的国民力量党支持者赞成“延长政权”，94.6%的共同民主党支持者赞成“更换政权”。在无党派群体中，“更换政权”（40.1%）意见占比高于“延长政权”（33.9%）。按照政治理念划分，76.9%的保守派支持延长政权，87.6%的进步派支持更换政权。在中立派中，“更换政权”（57.8%）意见占比高于“延长政权”（38.5%）。在政党支持率方面，国民力量党支持率为41.4%，共同民主党为43.1%。与前一次调查相比，国民力量党下滑1.4个百分点，共同民主党上升2.3个百分点。两党差距为1.7个百分点，落在误差范围内，不过国民力量党支持率已连续三周下滑。在下届大选候选人适合度方面，选择共同民主党党首李在明的应答者最多，占比为43.3%。其次是雇佣劳动部长官金文洙，占比为18.1%、首尔市长吴世勋，占比为10.3%，之后顺序为大邱市长洪准杓（7.1%）、国民力量党前党首韩东勋（5.7%）、前议员刘承旼（2.5%）。此次调查采用无线电话（100%）自动问答方式实施，应答率为7.2%。详细内容可登陆中央选举民意调查审议委员会网站查看。