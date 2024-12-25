韩美外长重申加强同盟、实现北韩无核化

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韩国国际广播电台报道：韩美外长在特朗普政府成立后首次会晤，重申加强同盟和实现北韩无核化的目标。韩国外交部长官赵兑烈和美国国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）当地时间2月15日在德国慕尼黑巴伐利亚霍夫酒店举行了40分钟的会谈，讨论韩美同盟和北韩核问题、韩美日合作、经济合作等事务。赵兑烈强调韩国对美投资取得的成果，指出韩国是美国的最佳同盟伙伴。鲁比奥强调对代总统崔相穆的信任以及同盟关系的牢固。韩美重申实现“北韩完全无核化”的目标，并承诺就北韩问题保持紧密磋商。美方尤其致力于打消韩方关于特朗普跳过韩国直接与北韩交易的担忧。韩方还转达了政府关于美国关税措施的立场。赵兑烈表示愿意在韩美紧密磋商下解决关税适用问题，呼吁寻求互惠互利的解决方案。对此，鲁比奥表示将向有关部门转达韩方立场，并提议两国有关部门展开磋商。外交部官员表示，在关税问题上，美方也还处于正在探讨的起步阶段，期待双方能够持续进行磋商。由于特朗普政府强调“扩大盟友的分担”，赵兑烈还在会谈上介绍了韩国为美国做出的贡献。外交部表示，赵兑烈介绍了韩国主导的旨在实现未来繁荣的对美投资成果，并呼吁美方保持友好环境、提供协助，使韩方所付出的努力得到维持和提升。韩美两国外长一致认为，造船、核能和液化天然气（LNG）等能源及尖端技术是今后两国间的战略性合作课题，并商定积极展开合作。据悉，会谈未提及驻韩美军防卫费分担金的问题。在接下来举行的韩美日外长会上，三国签署联合声明，阐明对实现北韩完全无核化的坚定决心，并将加强对北制裁。为此，三国商定在大力施压北韩的同时，坚决应对北韩违反、躲避制裁的活动。另外，三国外长对北俄非法军事合作表示强烈担忧，并一致认为不能给予北韩任何回报。