韩高级贸易官员和企业CEO代表团先后访美 讨论关税问题

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部通商次官补（部长助理）朴钟元17日出访美国，讨论包括美国加征关税措施在内的贸易问题。朴钟元将于17日至21日对美国华盛顿展开访问，并同美国商务部、贸易代表处（USTR）等机构的高级官员会晤。朴钟元当天上午在仁川国际机场向KBS记者表示，考虑到对方，目前还无法做出具体说明，此行将专注于磋商。这是美国总统特朗普就职以来，韩国政府贸易部门高级官员首次正式访问华盛顿。据悉，朴钟元将具体了解美国政府加征关税方针的具体内容，并转达韩方立场。朴钟元还将与美方就产业部长官安德根的访美行程进行协调。大韩商工会议所会长崔泰源率领的“对美贸易沟通代表团”也将于本周正式访问美国华盛顿。大韩商工会议所16日宣布，由国内20大集团CEO组成的代表团将于本月19日至20日访问美国华盛顿，展开对美贸易沟通活动。这是特朗普新政府成立以来，韩国民间经济代表团首次正式访美。代表团由26人组成，以对美出口主力产品汽车和半导体产业人士为主，涵盖了钢铁、造船、能源、平台等韩美经济合作关键领域。代表团将与白宫高级官员、国会主要议员会晤，讨论关税等多项贸易政策，并说明两国战略合作议题和韩国对美投资合作行动计划。