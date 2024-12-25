韩访美贸易次官补：将打造有利于两国的讨论空间

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韩国国际广播电台报道：抵达美国的产业通商资源部贸易事务次官补（部长助理）朴钟元当地时间17日就韩美关于特朗普政府大力度关税攻势的磋商表示，将认真聆听美国的说明，充分说明韩国的立场和意见，打造一个有利于两国的讨论空间。特朗普政府宣布加征对等关税、汽车关税、钢铁及铝制品关税，朴钟元此行旨在就此与美方进行磋商。他在抵达位于华盛顿特区附近的杜勒斯国际机场后与记者见面时表示，美国是韩国最重要的经济合作伙伴。朴钟元还表示，双边探讨不是单方面的事情，必须认真倾听取对方意见、充分说明韩方的想法并有效地进行说服。这次磋商不会止步于我这里，而是会继续下去。当被问及是否要求美国对韩国豁免定于下月12日起加征25%的钢铝关税时，朴钟元表示，计划与美方进行磋商，将在全部结束后再进行整理及说明。朴钟元就日本要求美方对本国进行豁免的有关提问时表示，我认为日本政府也在竭尽全力，韩国正在全力以赴。朴钟元就特朗普关税战争对韩国可能造成的影响表示，不仅是对韩国，对美国在全球的所有贸易对象国都将产生影响，因此韩国更需要小心谨慎地与美国展开磋商。朴钟元还就此行之后韩美间的后续磋商表示，在聆听美方看法、说明韩方立场后，相信很快会有与其他高级别人士进行磋商的机会。预计韩国将推进产业通商部长官安德根等其他人士最快于4月2日美方实施对等关税前访美。这是特朗普近期公布一系列有可能适用于韩国的关税加征计划后，韩国政府高级官员首次为展开磋商访美。