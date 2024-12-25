中国称韩美日外长联合声明“干涉内政” 提出严正交涉

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韩国国际广播电台报道：中国对包含“支持台湾参与国际组织”、“反对中国强迫改变现状”等表述的韩美日外长联合声明表示不满，并称已向三国提出交涉。中国外交部发言人郭嘉昆17日在例行记者会上就相关记者提问表示，我们历来坚决反对有关国家拼凑小圈子干涉中国内政、攻击抹黑中国、煽动对抗对立，已向有关国家提出严正交涉。郭嘉昆强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国的原则，坚决反对台独分裂。郭嘉昆称，台湾地区参与国际组织活动必须也只能按照一个中国的原则来处理。要强调的是，亚太地区是和平发展的高地，不是大国博弈的棋盘。郭嘉昆还称，敦促有关当事国切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗，加剧地区局势紧张。中国将坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国通过对话协商妥善处理分歧。韩美日外长当地时间15日在慕尼黑举行会谈，商讨三国合作和遏制中国的问题。三国外长在联合声明中首次阐明“支持台湾有意义地参与适当国际组织”，并纳入“强烈反对任何试图在包括南中国海在内的印太地区通过武力或胁迫改变现状的单方面行动”等内容。