韩政府扩大对避开关税炸弹回归企业提供补贴

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定扩大对避开美国政府“关税炸弹”而返回国内的企业提供补贴。韩国企划财政部和产业通商资源部等部门18日下午召开出口战略会议，发表了包含上述内容在内的跨部门紧急出口对策。政府提出了加征关税紧急应对、有史以来最大的贸易金融支持、全球南方为主的出口市场多元化、解决出口企业核心困难等具体课题，其中首先将扩大回归企业的税制支持，以应对关税损失。目前唯有完成海外业务缩减返回国内才能获得减税支持，但今后在缩减业务之前返回国内也将适用减免。此外还将放宽企业的补贴要求，并扩大奖励范围。受关税影响的企业重返国内，将在最大支援比率45%的范围内增加10个百分点的投资金支援比率。现行支持比例一般行业为21%，优惠行业为23%，供应链行业为44%，高端行业为45%。如果两家以上企业同时回归，支援的补助金加算规模也将从现行的5个百分点扩大到10个百分点。政府决定通过美国、墨西哥、加拿大等地的贸易服务台，向企业提供当地合作伙伴、损失分析、损失应对和替代市场发掘咨询等一揽子服务，还计划加强对因关税和贸易壁垒而受到影响企业的贸易保险支持。政府一位高官表示，将推进符合紧急情况的紧急对策，全力支持韩国出口企业，继续寻找符合产业环境变化的对策。