北韩谴责韩美日外长“北韩无核化”联合声明

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：最近在德国慕尼黑举行的韩美日外长会谈上发表了“北韩完全无核化”联合声明。对此，北韩谴责称，将一贯坚持国家元首所阐明的新的核力量强化路线。据朝中社18日报道，北韩外务省发言人发表谈话称，对美日韩在朝鲜半岛和地区煽动集体对决和冲突的冒险主义妄动深刻担忧。本月15日，韩美日外长在德国慕尼黑会晤，就增进韩美日合作方案、应对北韩和北韩核问题等进行了讨论，并发表联合声明。三国通过联合声明重申实现“北韩完全无核化”的坚定意志、实施三方演习和加强美国对韩日延伸威慑的意愿。北韩外务省发言人将“无核化”定性为“美国的短视目标”。该发言人说，就像愚昧无知的原始人恳求现代人重返原始社会一样，这是让世人惊讶和迷茫的愚蠢之举。北韩政府的正式立场是，美国尚未从“无核化”这一失败的遥远梦想中醒来，应对美国这一逃避现实的立场是毫无意义的。该发言人还就加强核力量主张，只要存在美国及其追随势力的敌对威胁，对我们来说，核就是和平、主权和国家宪法赋予的正当防卫手段。该发言人说，越是继续被失效的施压手段束缚，朝鲜民主主义人民共和国（北韩）就越能抓住战略力量上调所需的新机会，在北美冲突格局中占据更有利的地位。该发言人强调，挑战我们神圣的国权和国威不合时宜，毫无意义的企图将导致自取灭亡。