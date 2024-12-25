韩国应用程序市场停止提供DeepSeek下载服务

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韩国国际广播电台报道：韩国政府各部门因个人信息泄露争议而相继阻止使用的中国生成型人工智能（AI）模型“DeepSeek”的国内应用程序市场新下载服务被临时中断。据韩国政府自行分析结果显示，DeepSeek用户信息被转移至中国抖音的母公司字节跳动。个人信息保护委员会17日上午举行新闻发布会称，DeepSeek的本地应用程序下载服务已于本月15日18时起暂停，待完成有关个人信息保护方面的完善和弥补工作后将重启服务。个人信息保护委员会认为，根据国内个人信息保护法，更改DeepSeek服务需要相当长的时间，因此建议杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司(DeepSeek公司)先暂时中断服务后进行完善和弥补等工作。深度求索接受邀请，暂时中断了国内应用程序市场的下载服务。个人信息保护委员会透露，根据内部分析结果，已经确认了国内外媒体等指出的DeepSeek的第三事业者通信功能及个人信息处理方针上存在部分缺陷。经确认，DeepSeek提供用户信息的“第三方”是中国抖音母公司“字节跳动”。个人信息保护委员会一位有关人士在与KBS的通话中透露，在进行技术模拟实验后，确认了用户提供的数据流向了字节跳动方面的IP。此次暂停DeepSeek应用下载服务是对在应用市场新下载的限制，不限制现有用户和Web服务的使用。也就是说，苹果应用程序商店或谷歌Play Store等应用程序市场停止提供DeepSeek的下载服务，但用户可以通过已经下载的应用程序或电脑连接使用DeepSeek。个人信息保护委员会表示，虽然应用程序市场停止了DeepSeek新下载服务，但现有用户在发表最终结果之前，不要在DeepSeek输入窗口输入个人信息等，需慎重使用。