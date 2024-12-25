韩国三星电子连续十九年稳居电视机销售排名榜首

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韩国国际广播电台报道：三星电子连续19年实现世界电视市场销售量排名第一位。LG电子连续12年实现OLED电视销量排名首位。世界市场研究机构Omdia18日透露，以2024年全球电视市场销量为基准，三星电子占比为28.3%，自2006年以后连续19年位列榜首，LG电子以16.1%位居第二位，中国TCL(12.4%)、海信(10.5%)、日本索尼(5.4%)分别位居第三至第五位。去年宣布开启人工智能(AI)电视时代的三星电子以Neo QLED、OLED、超大屏、时尚生活功能等高端产品为中心的销售战略，稳固了市场占有率榜首地位。三星电视在2024年2500美元以上的高端市场上，以销售额为准的占有率为49.6%，在75型以上的超大型市场上，以销售额为准的占有率为28.7%，继续保持第一的位置。另外，三星电子在QLED电视市场上也创下了46.8%的销售记录。全球QLED电视市场销量为275万台。其中，三星电子占有率首次突破10%，占比为10.9%。去年，韩国LG电子OLED电视市场占有率为52.4%。同年LG OLED电视出货量约为318万台，以出货量为准，OLED电视市场占有率为52.4%。LG电子仅去年第四季度就出货了110万台以上的OLED电视，在OLED电视市场上稳居榜首。去年OLED电视在1500美元以上的高端电视市场所占的出货量比例同比增长8.5个百分点，达45%。今年OLED电视出货量占比将超过一半，有望达到53.8%。以去年在75型以上超大型OLED电视市场的出货量为基准，LG电子创下了57.5%的占有率。据统计，在整个OLED电视市场上，75型以上的超大型电视所占的出货量比例创下了历史最高纪录，达到了16%，延续了电视越大越受青睐的“巨巨益善”趋势。 LG电子以业界最多的超大型OLED电视产品阵容(77、83、88、97型)引领市场。另外，去年全球电视市场的出货量约为2.0883亿台，同比增长3%以上，时隔三年恢复了增长势头。包括LG电子在内的全球OLED电视出货量为607万台，同比增长8%以上，超过了整体市场增长率。