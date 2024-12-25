党政商定将编制2万亿韩元追加预算 支持人工智能项目

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韩国国际广播电台报道：为了讨论追加预算案和民生法案等问题，在20日召开朝野政协议会之前，政府和执政党就编制2万亿韩元追加更正预算用于支援人工智能事业达成了共识。在即将举行朝野和政府国政协议会会议之际，政府和执政党18日召开协议会会议，正式宣布将推进“追加预算编制方案”。第一个追加预算项目是人工智能基础设施建设项目，规模达2万亿韩元。其主要内容包括，将确保高性能图形芯片，尽早启动国家人工智能计算服务。国民力量党政策委员会议长金相勋称，为抓住最佳时机，将全力提供支持。此外，国民力量党在强调“针对性追加预算”原则时表示，将编制追加预算，重点支持弱势群体和产业界等迫切需要帮助的地方。对此，共同民主党表示，虽然晚了一些，但还是感到庆幸。该党称，国民力量党和政府所提及的2万亿韩元规模的人工智能追加预算和人才引进方案已被纳入共同民主党的追加预算案之内，并再次要求国民力量党编制包括“全民25万韩元消费券”等内容在内的35万亿韩元规模的扩大追加预算。朝野各方所提出的追加预算差额达10万亿韩元至15万亿韩元。所谓“李在明提倡的消费支援方案”成为了此次谈判的焦点。在此情况下，朝野在20日举行的国政协议会会议上能否达成协议引人关注。