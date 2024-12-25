中国旅行社时隔五年推出赴北韩旅游产品

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韩国国际广播电台报道：中国专门负责赴北韩旅游业务的旅行社推出了本月赴北韩旅游的产品。有观测认为，北韩在新冠疫情爆发时隔五年后即将向中国游客开放边境。位于北京的旅行社“知行合逸”正在销售前往北韩罗先市旅游的产品，旅行团将于本月24日启程，行程一共四天三夜。该旅行社在招募中国游客的公告中表示，朝鲜国家旅游局（北韩国家旅游总局）的中国区合作伙伴知行合逸已收到2025年北韩海外旅行日程即将正式开放的通知。这是时隔五年首次向海外游客开启旅游，首批试点开放地区将是罗先特区。知行合逸获得北韩的特别批准，将于2月24日成立五年来首个中国民间旅行团，前往罗先进行旅游。旅行社相关人士表示，报了名就可以去，但人数有限，名额满了就去不了，名额只有十几个。旅游产品提供北韩当地旅游专用车辆、中文导游、三星级酒店住宿、用餐、北韩签证、保险等服务。据旅行社透露，游客将于24日上午9时40分在中国与北韩边境地区吉林省延边朝鲜族自治州珲春的圈河口岸集合，上午10时左右通过中国海关过境后，乘坐大巴越过连接北韩和中国的友谊桥进入北韩。办理一个多小时的通关手续后，乘车近一个小时即可抵达位于罗先经济特区的罗津市。2020年1月，北韩因新冠疫情爆发而封锁边境，最近限于俄罗斯游客部分开放旅游，但尚未对中国游客开放，似乎显示出较为疏远的双边关系。北韩对中国游客重新开放，可视为是双边关系恢复正常的信号。