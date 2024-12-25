韩国政府表示 接受投诚的北韩士兵

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，被乌克兰军队抓获的北韩军俘虏将根据“要求前往韩国时全部接受”的基本原则和相关法令，提供必要的保护和支援。韩国外交部一位有关人士19日表示，根据宪法，北韩军人也是韩国国民，尊重与送还俘虏相关的个人自由意愿不仅符合国际法和惯例，因此不能违背其本人意愿而将他们遣送回会受到迫害威胁的地方。这位人士还表示，已经向乌克兰方面传达了韩国政府的上述立场,将继续进行必要的协商。据悉， 被乌克兰军抓获的北韩战俘说出想去韩国的心愿，该士兵能否实现投诚韩国的愿望备受关注。1月被乌军抓获的北韩士兵李某19日接受《朝鲜日报》采访时表示，申请难民后想去韩国。这是北韩战俘首次表明想去韩国的意愿。自称是“侦察总局所属”的李某说，北韩情报机构特工骗他说，乌克兰无人机飞行员都是韩国士兵，于是他以为是在同韩国作战。李某说，去年10月初离开北韩，在俄罗斯符拉迪沃斯托克受训，12月中旬抵达与乌军战斗的俄罗斯库尔斯克地区，上月5日投入了战场。在前来俄罗斯的三个月前就不能和父母联系，家人不知道派兵的事情。在被问及派到俄罗斯之前上级是怎么说的时，李某回答说，被告知是参加留学生训练，没想到会参加战争，直到抵达库尔斯克后才知道是参战。他还说，战斗前参加训练时虽然学习了无人机，但只进行了无人机出现时的躲避训练，没有接受击落无人机的训练。李某说，遭到无人机和火炮袭击，派来的战友们几乎全部牺牲，自己也被击中，下巴和胳膊严重受伤。李某还说，如果我国（北韩）政府知道我被俘虏了，我的父亲和母亲就不能住在平壤了。在被问及回到北韩后是否会受苦时，他回答说，当然会。北韩战俘表明投诚韩国的意愿后，韩国政府会否着手与乌方进行投奔相关协商备受关注。外交部发言人李在雄1月14日在例行记者会上表示，根据《韩国宪法》，北韩军人是韩国国民，他们在要求投诚韩国时将与乌方进行协商。