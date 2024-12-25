特朗普：将在一个月内公布汽车、芯片、药品和木材关税

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，将在一个月内公布汽车、芯片、药品、木材关税。特朗普当地时间19日出席在佛罗里达州迈阿密举行的未来投资倡议峰会（FII，Future Investment Initiative），并在发表讲话时公布了这一计划。他表示，这将对美国产生巨大影响。未来投资倡议峰会由沙特阿拉伯主权财富基金主办。特朗普本月14日曾表示或在4月2日左右公布汽车关税，最新发言暗示了汽车和芯片关税将更快出台。对此，韩国政府和财经界预计将加快步伐，以应对对美出口排名第一、第二位的汽车和半导体征收关税。特朗普称，外国企业不在美国生产产品，简单地来说，他们必须交关税。如果他们在美国生产，那么就不用交。关税将为我国带来数万亿美元的财政收入。特朗普表示，将为我国家庭、劳动者和公司大幅减税，小费不征税，我们还希望能不对社会保障基金和加班费征税。特朗普还表示，将迅速补充前总统拜登时期为稳定油价而大量投放的战略石油储备。另外，特朗普再次称乌克兰总统泽连斯基为“不举行选举的独裁者”。泽连斯基在乌克兰战争终结问题上与特朗普、俄罗斯总统普京“互呛”。特朗普此前在社交媒体平台上发布的贴文中也指出，泽连斯基以战争为由不举行大选，任期结束后仍然留在总统职位上，是“独裁者”。特朗普称，泽连斯基做得很糟糕，他的国家支离破碎，无数人毫无必要地死去。战争正朝着错误的方向发展，如果双方不对话，战争就无法结束。我们希望尽快停战，在欧洲和中东建立稳定局面。另外，特朗普表示，正在研究将埃隆·里夫·马斯克（Elon Reeve Musk）领导的政府效率部（DOGE）通过裁员和项目结构重组所节省费用的20%发放给美国国民，20%用于偿还政府债务。