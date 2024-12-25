韩代总统崔相穆：加强培养人工智能核心人才 组建国家精英团队

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆表示，将集中力量推动韩国尽快研发出全球最高水平的人工智能模型，并加强培养人工智能核心人才、吸引海外优秀人才。崔相穆20日在位于Seoul Square的国家人工智能委员会主持“第三次国家人工智能委员会会议”时表示，为跻身人工智能三大强国行列，当前民官应聚集力量，迅速推动提高国家人工智能的实力。崔相穆强调，将扩充计算资源和数据等基础设施，扶持培养人工智能初创企业、支持开创市场，使韩国在人工智能运用和产业化领域达到世界第一。国家人工智能委员会随后公布了最高级人才培养方案、人工智能计算资源和数据基础设施扩充方案等具体内容。首先，政府将以研发世界最高水平的大语言模型（LLM）为目标，启动“世界最佳LLM项目”（暂定名）。该项目将选拔一支“人工智能国家代表精英团队”，并对数据、GPU等研究资源提供集中性支持。政府将扩大研究费等补贴，确保精英团队能够吸纳所需的国际核心人才；并将建立公共和民间共享体系，确保优秀的人工智能模型能够同时在两个领域得到运用。政府还将推动举办旨在解决人工智能领域道德伦理问题的“全球人工智能挑战赛”，以培养、获取顶级人工智能人才。政府还计划将去年在美国挂牌成立的“全球人工智能前沿实验室”推广到欧洲等其他国家和地区。全球人工智能前沿实验室是与美国纽约大学合作、由国内外优秀人工智能研究人员参与的共同研究平台。国家人工智能委员会还宣布，截至2026年上半年，将以国家人工智能计算中心为主采购1.8万个高性能GPU。政府还将加强对人工智能价值链的税制支援，通过改善电力、用地有关制度来提振民间对人工智能数据中心的投资。另外，政府将完善制度，确保有关方面能够在人工智能研究所需期间稳定使用数据。政府决定制定个人信息使用特例，允许在犯罪预防等公益性人工智能的研发过程中使用个人信息；并构建、开放针对各领域特点的数据，用于医疗、国防等敏感领域的合成数据和生成式人工智能的升级。此外，政府计划到2027年为止建立规模约3万亿韩元的人工智能基金，培养人工智能服务初创企业；并指定100家制造业人工智能企业，为每家企业提供最多100亿韩元的融资和担保。