尹锡悦弹劾案辩论25日结束 或三月中旬宣判

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院决定2月25日结束对尹锡悦总统弹劾案庭审的辩论。韩国国会去年12月14日表决通过尹锡悦弹劾案后，弹劾案庭审程序时隔73天结束，预计判决结果将于三月中旬出炉。宪法法院代理院长文炯培20日下午结束庭审第十次辩论时告知称，下一个开庭时间是2月25日下午2时，将听取双方代理人的综合辩论和当事人的最终意见陈述。尹锡悦和国会双方都没有对这一决定提出异议。宪法法院将于25日先进行证据调查，然后向国会和尹锡悦代理人团分别赋予两个小时陈述最终意见。国会方面主张，宣布“12·3紧急戒严”违宪和违法，不符合宪法规定的条件，并试图侵入国会和中央选举管理委员会等宪法机关，违反程度严重，应予以罢免。尹锡悦方面则认为，共同民主党等在野党接连不断地提出弹劾并削减预算，国家处于紧急状态，宣布戒严是合法的，这是以“警告”为目的，没有造成任何损失的“和平戒严”，因此宪法法院应驳回弹劾案。尹锡悦总统代理人团的最终辩论结束后，国会法制司法委员会委员长郑清来和尹锡悦总统将分别发表最终意见陈述。这是刑事审判的最终陈述，并不另行审问作为被告的尹锡悦总统。弹劾审判程序结束后，预计宪法法院将于3月中旬进行宣判。如果宪法法院认定国会弹劾事由妥当，尹锡悦严重违反宪法和法律，将宣判罢免总统职务。若宪法法院不认定弹劾事由或认为未严重违反宪法和法律，将驳回弹劾案，尹锡悦将立即复职。