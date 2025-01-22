韩国决定对自华进口厚板征收临时“反倾销税”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定，对来自中国产的厚板临时征收最高38%的反倾销关税。韩国产业通商资源部贸易委员会（以下简称“贸易委员会”）20日召开第457次会议，在对中国产碳钢以及其它热轧合金钢厚板进行初步调查后认为，有证据显示，韩国钢铁产业因“倾销行为”受到了损失。贸易委员会认为，今后将进行正式调查，为了防止在此期间遭受损失，应该征收27.91%至38.02%的临时反倾销关税。韩国现代制铁去年7月以中国企业廉价出口厚板而蒙受损失为由提起了反倾销诉讼。据悉，中国产厚板价格比国产便宜三到四成。据韩国钢铁协会透露，去年从中国进口到韩国的钢材为877万吨，创2017年（1153万吨）以后七年来的最高水平。厚板指的是厚度在六毫米以上的厚钢板，主要用于船舶制造和建筑用钢材。生产厚板的韩国企业有浦项制铁、现代制铁、东国制钢等三家钢厂。据分析，通过上述措施，韩国厚板生产商有望改善收益性，但使用厚板的造船企业的制造成本可能会加大。此外，贸易委员会还决定，建议企划财政部延长对中国、印度尼西亚和台湾产不锈钢平板产品以及中国、印度尼西亚和泰国的拉伸聚丙烯(OPP)薄膜征收反倾销税措施的期限。反倾销税是指外国企业以低于国产价格向国内出口商品时，对该商品征收“反倾销税”等附加关税，这是对国内产业采取的保护措施。据悉，贸易委员会通过研拟并提出建议后，企划财政部将付诸实施。