韩国外长出席中等强国合作体外长会议

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韩国国际广播电台报道：由韩国、墨西哥、印度尼西亚、土耳其和澳大利亚组成的中等强国合作体(MIKTA)外长会议当地时间20日在南非约翰内斯堡举行。在南非举行二十国集团外长会议期间召开的当天会议上，韩国继墨西哥之后成为中等强国合作体新的轮值主席国。韩国外交部长官赵兑烈与中等强国合作体外长就最近国际形势下的相互合作方案交换了意见，并介绍了作为轮值主席国的未来一年的工作方针和重要议题等。赵兑烈长官强调说，在地缘政治矛盾激化、武力冲突加剧的情况下，我们不能忘记因此而遭受痛苦的人们，如今世界三亿多人民迫切需要人道主义援助。他对在加沙、乌克兰、苏丹、刚果民主共和国、海地等地持续发生冲突表示关切，呼吁中等强国合作体成员致力于改善人道主义情况。赵兑烈长官还表示，北韩非法派兵和武器支援等俄罗斯和北韩的军事合作导致乌克兰局势进一步恶化，希望中等强国合作体共同敦促北韩停止上述挑衅、重返对话。中等强国合作体(MIKTA)外长会议强调了必须应对包括加沙局势、乌克兰战争、叙利亚局势、北韩问题等在内的国际问题的意志，同时还通过一项联合声明，再度重申了促进民主主义、遵循国际法、多边主义等的核心原则。韩国外交部表示，中等强国合作体成员国对北韩的核武器计划和弹道导弹发射深表忧虑，并关注国际社会为和平实现北韩的完全、可验证和不可逆转的无核化所做出的努力。据悉，韩国外长赵兑烈当地时间20日在南非分别与英国和澳大利亚外长举行会谈，就双边合作、地区和国际局势等共同关心的问题相互交换了意见。