韩代总统崔相穆：将全力扩建旅游基础设施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆表示，将借举行亚太经合组织（APEC）领导人会议之机竭尽全力扩建和改善旅游基础设施，以促进访韩旅游的热潮扩散至全国。崔相穆21日访问了位于首尔明洞的韩国购物季(Korea grand sale)明洞欢迎中心（旅游咨询处）等地，评估了外国游客访韩旅游一线，并做出了上述表示。崔相穆强调，将进一步加强对外国游客的促销活动，以期访韩旅游为内需和民生经济注入活力，并将尽最大努力确保外国游客在入境、交通、购物等旅游过程中不会感到任何不便。崔相穆前往明洞等一线查看旨在亲自评估旅游市场的复苏情况，并检查和宣扬2025韩国购物季的推进现状。韩国接待外国游客数量从2019年的1750万人减少到2020年的252万人。去年为1637万人，恢复到2019年的93.5%。政府为了激活外国游客访韩旅游举办了大规模民官合作购物旅游庆典——2025韩国购物季活动，宣传K-文化体验等访韩旅游产品，并提供购物、航空、住宿等优惠。部分媒体报道中国近期将解除限制韩国影片或电视剧等在中国放映的“限韩令”，韩国政府对此表示，将继续为进一步激活两国文化交流而努力。外交部官员20日表示，政府借各种机会向中方强调了包括两国文化内容在内的文化交流的重要性，并持续提出扩大交流的必要性。