韩国今年度政府开发援助规模为6.5万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定，今年度政府开发援助规模同比增加3.8%，达到6.5010万亿韩元。韩国国务调整室20日在韩国代行总统职权的副总理兼企划财政部长官崔相穆主持召开的国际开发合作委员会会议上表决通过了包含上述内容在内的《2025年国际开发合作综合实施计划》。政府表示，今年推进的政府开发援助(ODA)事业共有1928项，虽然事业项目比去年有所减少，但每项事业的平均金额有所增加。崔相穆代总统在会上表示，尽管财政状况困难，但是政府仍将今年政府开发援助规模增加到6.5万亿韩元，我们将拓展能够提高政府开发援助事业的实效性和可见性的大型标志性项目。他说，第三次国际开发合作基本计划中提出的财政目标将提前五年实现，大幅增加了海外紧急救援和粮食援助等人道主义预算。通过一万亿韩元规模的多边合作政府开发援助，提供符合国家地位的援助。崔相穆代总统强调，在扩大项目规模的同时，必须强化事业、提高效果等，以进一步发展我们的政府开发援助事业。为反映受援国的开发需求，必须根据我们的对外政策和政府开发援助战略，发掘和推进有关事业，加强政府开发援助的整合。崔相穆接着表示，我们将建立以当地驻外公馆为中心的合作体系，加强绩效管理，按照战略目标，对事业成果进行评估。同时他还表示，我们的政府开发援助将成为受援国的力量，为韩国国民带来自豪感，并带给企业新的机会和突破口。