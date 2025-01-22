韩国总统尹锡悦弹劾案和李在明违反选举法案本周内结束

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦弹劾案庭审和共同民主党党首李在明的违反《公职选举法》案二审将于本周结束。韩国宪法法院将于本月25日下午2时举行尹锡悦总统弹劾案庭审的最后一场辩论。首尔高等法院将于本月26日举行李在明涉嫌违反《公职选举法》案二审的最后一场庭审。在弹劾案最后一场辩论中，国会弹劾动议委员、国会法治司法委员会委员长郑清来和被请求人尹锡悦总统将分别进行最终意见陈述，时间不设限。在最终陈述前，双方将各自进行为时两个小时的综合辩论。国会方预计将强调此次弹劾庭审和罢免判决对大韩民国的意义，并指出尹锡悦总统的违宪和违法行为性质严重。尹锡悦总统方面预计将强调在野党的多次弹劾和预算削减使大韩民国陷入了“国家紧急状态”，重申戒严的正当性。宪法法院将在辩论结束后举行法官评议、听取意见，得出结论后着手撰写判决文。法律界认为，参考前总统卢武铉、朴槿惠的前例，最终判决很有可能在辩论结束约两周后公布。另外，首尔高等法院将于本月26日上午10点30分举行第5场庭审，问询检察和李在明方面申请的量刑证人；下午2时将举行最终庭审。以李在明为对象的被告审问将进行一个小时二十分钟，随后检方和李在明方面将各进行一个小时的意见陈述。预计法院最快将于3月底作出二审宣判。李在明涉嫌在2021年大选过程中参与京畿道城南市柏岘洞韩国食品研究院土地用途变更并公布虚假事实，于2022年9月被起诉。去年11月，法院一审判决李在明有期徒刑一年、缓刑两年。若大法院维持原判，那么李在明将丧失被选举权十年，无法参加下届大选。