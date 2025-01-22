乌克兰：约一半俄罗斯最前线弹药由北韩供应

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韩国国际广播电台报道：乌克兰称，俄罗斯在乌克兰战争最前线所使用弹药的约一半由北韩供应。据路透社等媒体报道，乌克兰国防情报总局长吉里洛·布达诺夫（Kyrylo Budanov）当地时间本月23日在基辅召开媒体见面会时表示，北韩为俄军供应了最前线弹药需求量的约50%。布达诺夫表示，北韩还开始向俄罗斯大量提供170毫米自行榴弹炮和240毫米多管火箭炮系统。乌克兰在俄罗斯侵略所引发的这场战争满三周年的前一天举行高级官员媒体见面会。乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克（Андрея Ермака）就美国总统特朗普和俄罗斯总统普京发起的终战谈判强调，乌克兰的独立性、领土完整和主权不属于谈判对象。叶尔马克还表示，美国和乌克兰之间的稀土谈判正常进行，乌克兰正持续与伙伴对话，没有任何一方做出任何拒绝，所有工作程序正常进行。这一谈判与终战问题也密切相关。美国要求参与乌克兰稀土开发，作为军援的回报；乌克兰则要求美国保障本国安全。乌克兰总统泽连斯基本月21日在社交媒体平台上表示，最重要的是纠正细节，确保关于矿物谈判的协议能够真正发挥作用。这一发言暗示了双方在协议上存在分歧。乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科介绍，目前被俄军控制的乌克兰领土埋有价值约3500亿美元，约合503.4750万亿韩元的重要资源。