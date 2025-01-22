反洗钱金融行动特别工作组再次将北韩列入黑名单

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韩国国际广播电台报道：北韩今年也被列入反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering ，FATF)的黑名单。反洗钱金融行动特别工作组当地时间21日在法国巴黎大会文件中宣布，将北韩、伊朗和缅甸指定为在反洗钱和反恐怖融资方面风险水平最高的“高风险国家和地区”（high-risk jurisdictions）。反洗钱金融行动特别工作组称，北韩未能解决反洗钱、反恐怖融资制度所存在的重大缺陷，并通过与大规模杀伤性武器扩散及融资有关的非法活动引发了严重威胁，对此表示关切。反洗钱金融行动特别工作组表示，由于联合国1718专家组的任期结束，对评估北韩扩散融资风险的可靠信息的获取能力下降，但仍将继续监督北韩是否遵守金融制裁。为应对2006年10月北韩进行第一次核试验，联合国安理会通过第1718号对北制裁决议。根据决议，联合国专家组负责对北韩是否违反制裁进行调查，并每年发布两次深度报告。去年4月，安理会常任理事国俄罗斯反对专家组延长任期，专家组遂于同年5月1日正式解散。北韩从2011年起连续15年被反洗钱金融行动特别工作组列入黑名单。成立于1989年的反洗钱金融行动特别工作组是经合组织（OECD）的下属机构，主要负责反洗钱、反恐怖及大规模杀伤性武器扩散融资等工作。