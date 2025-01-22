韩外长赵兑烈同七国外长举行双边会谈 就对美关系和乌克兰战争交换意见

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部22日表示，外交部长官赵兑烈在本月20日至21日举行的约翰内斯堡二十国集团（G20）外长会期间接连同欧洲、非洲国家外长进行会谈，商讨主要外交事务。赵兑烈21日分别同西班牙、欧盟、荷兰、阿尔及利亚、南非外长举行双边会谈，商讨加强实质性合作的方案。赵兑烈在同欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）的会谈上表示，韩国和欧盟的关系不断发展扩大。卡拉斯表示，欧盟重视与军工强国韩国的合作。双方商定继续就“安全与防卫伙伴关系”的履行进行磋商，并商定继续努力推动经济、科技等领域的实质性合作。赵兑烈在同荷兰外交大臣卡斯帕·费尔德坎普的双边会谈上表示，两国正在外交、安全、经济等多个领域深入发展战略伙伴关系。费尔德坎普表示，韩国正按照民主程序稳定国内局势，期待在此基础上进一步发展两国的伙伴关系。两国外长还商定尽快举办外长和工业部长“2+2”会议，继续就建立“半导体同盟”进行磋商。赵兑烈在同西班牙外交部长何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布埃诺（José Manuel Albares Bueno）的会谈上提议激活旨在增进实质性合作的战略对话机制和经济共同委员会等主要磋商机制，并表示希望在此基础上讨论联合进入中南美国家等第三方市场的方案。赵兑烈还在上述会谈中同对方就乌克兰战争及终战谈判进展、美国新政府成立后的对美关系、韩半岛局势、北俄非法军事合作等共同关心的事务交换了意见。另外，赵兑烈分别同南非国际关系与合作部长罗纳德·拉莫拉（Ronald Lamola）、阿尔及利亚外交部长艾哈迈德·阿塔夫举行双边会谈，商讨了扩大外交、投资、军工领域合作的方案。赵兑烈前一天分别同英国外交大臣、澳大利亚外长举行会谈，商讨加强合作的方案并就国际事务交换了意见。赵兑烈在回国前接受媒体采访时表示，韩国在国际社会上拥有充分的战略价值，即使在代总统体制下也毫无改变。他还表示，特朗普政府成立后国际局势不确定性上升，韩国必须拓展视野，不能只局限于韩半岛周边四强（美中日俄）、欧盟(EU)和东盟（ASEAN）。