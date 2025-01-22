北韩研制出新型无人侦察机 与俄罗斯展开技术合作

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韩国国际广播电台报道：据卫星照片显示，北韩模仿美国“全球鹰无人机（Global Hawk）”，研制出新型无人侦察机。新型侦察机的尺寸大于现有无人机，不过有意见指出，这类无人机必须有卫星等通信技术的支持，能否立即投入实战部署尚有待观察。北韩方岘空军基地发现一款无人侦察机，其外观与2023年阅兵式上公开的“新星-4”北韩战略型无人侦察机相同，但机翼长出约5米，在35米至40米左右。美国报道北韩消息的网站NK Pro对民间卫星企业近日所拍摄照片的分析结果显示，该机型为新型无人侦察机。“新星-4”与美国的“全球鹰”高空无人侦察机极为相似，据悉为北韩通过黑客等手段窃取设计图纸并进行了仿制。“全球鹰”机翼长39.8米，北韩的新型无人侦察机甚至连尺寸也完全进行了仿制。“全球鹰”搭载特殊高性能雷达和红外线勘探设备，可在20公里上空分辨地面0.3米大小的物体。“全球鹰”最长可飞行42小时，作战半径为3000公里，可覆盖整个韩半岛。无人机尺寸变大一般意味着作战半径和功能的提升，这需要卫星等通信技术的支持，因此北韩新型无人侦察机能否立即投入实战部署尚是一个未知数。另据日本NHK电视台近日报道，北韩同俄罗斯就展开技术合作、共同研发无人机达成协议，预计北韩将从今年起量产无人机。