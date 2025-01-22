Bybit遭黑客窃币事件或系北韩所为

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韩国国际广播电台报道：全球最大加密货币交易所之一遭黑客攻击，损失规模高达2万亿韩元。这起有史以来最大规模的黑客盗窃案有可能是北韩黑客组织所为。据彭博社当地时间21日报道，加密货币交易所Bybit遭黑客窃取价值14.6亿美元（约折合2.1万亿韩元）的加密货币。Bybit首席执行官（CEO）Ben Zhou当天在其X账号上发帖表示，黑客窃取了Bybit的一个以太坊冷钱包。区块链分析专家ZachXBT解释说，这意味着价值14.6亿美元的加密资产通过可疑交易从钱包中流出。区块链数据追踪平台Arkham Intelligence也在X上发帖说，约14亿美元的资产转至一个新地址，并正在被出售。此次黑客窃取事件的规模为加密货币史上最大，超过了2014年Mt. Gox交易所事件（4.7亿美元）和2021年Poly Network交易所事件（6.11亿美元）。成立于2018年的Bybit日均交易量达到360亿美元（约折合51.7860万亿韩元），是全球最大加密货币交易所之一，按交易量计算一度排名世界第二。总部位于迪拜的Bybit在遭黑客攻击前拥有约162亿美元资产，遭窃的以太坊占据其总资产的约9%。据区块链分析平台Nansen分析，当天遭窃的资产为以太坊和以太坊衍生品，加密货币先被转移至一个钱包，然后又被分散到逾40个钱包之中。Arkham Intelligence表示，ZachXBT提交了此次黑客事件系北韩黑客组织Lazarus Group所为的证据。正在协助Bybit调查的区块链安全公司Fireblocks也表示，这起事件与去年发生的印度加密货币交易所WazirX和去中心化借贷协议Radiant Capital遭攻击事件的手法相似，均系北韩所为。WazirX遭窃取价值2.3490亿美元的加密货币，Radiant Capital遭窃取价值5000万美元的加密货币，北韩黑客被认为是幕后黑手。外界怀疑，北韩在最近数年间对加密货币交易所实施黑客攻击，窃取加密货币并于洗钱后将其用于研发核武器。韩美日三国在上月发表的联合声明中指出，去年发生的价值6.6亿美元（约折合9600亿韩元）加密货币遭窃事件系北韩所为。受Bybit遭黑客攻击事件的影响，当天加密货币纷纷下跌，比特币一度跌破9.5万美元。