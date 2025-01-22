韩朝野关注“5月提前举行大选”的可能性

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韩国国际广播电台报道：韩国“5月提前举行大选”的预测有可能成为现实，朝野纷纷予以密切关注。韩国宪法法院或在3月中旬作出尹锡悦总统弹劾案的宣判。若尹锡悦总统被罢免，下一届总统选举将在60天后的5月举行。当前局势正逐渐朝“大选前哨战”方向发展，朝野围绕权力的斗争悄然升温。国民力量党持“反对弹劾”的立场、否认提前举行大选的可能性，但是私下也已开始采取种种着眼于提前大选的行动。领导层集中火力攻击在野党有力候选人、共同民主党（以下简称“民主党”）党首李在明，并致力于巩固“反对李在明参选”阵线、凸显“维持执政党政权”的舆论。执政党强调李在明的司法风险以及最近有关《半导体特别法》的“一周52小时工作制例外条款”等争议，谴责其在政策上屡屡“改口”。执政党还和政府召开党政磋商会议，突出“政策型政党”的面貌，吸引中立派群体。执政党的有力候选人也纷纷加快行动。雇佣劳动部长官金文洙、首尔市长吴世勋、大邱市长洪准杓增加了与媒体、国会的接触，国民力量党前党首韩东勋也将于本月26日推出新书，正式重返政坛。国民力量党有关人士23日表示，支持群体中“反对弹劾”的呼声很高，因此执政党准备大选的活动受限，在弹劾案宣判前将致力于宣传李在明势力的不道德，并尽到执政党解决民生问题的本分。民主党则称尹锡悦总统颁布了“违宪的紧急戒严令”，致力于打“推动罢免尹锡悦总统、实现政权更替”的舆论战。为此，民主党前一天在宪法法院前举行紧急戒严以来的首次户外集会，敦促罢免尹锡悦总统。民主党还连续数日谴责称，反对弹劾的国民力量党是“拥护内乱的政党”、“极右政党”。另外，民主党发起了旨在应对大选的在野五党联合机制“圆桌会议”。民主党将于3月1日同参加圆桌会议的祖国革新党、进步党、基本收入党、社会民主党共同举行敦促罢免尹锡悦总统的集会。民主党还专注于拉拢中立派和保守派群体。李在明提出经济增长、减税、对企业友好等右派政策，并称民主党是“中立保守”政党而非进步政党。民主党有关人士表示，尹锡悦总统被弹劾、5月中旬举行大选已成定局，在此之前，民主党必须不断地提醒人们紧急戒严的违宪性，专注于提升“政权更替”说法的舆论热度。