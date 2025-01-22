韩国总统尹锡悦弹劾案最后一场辩论25日举行 最快3月中旬宣判

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦弹劾案庭审最后一场辩论本月25日在宪法法院举行。宪法法院将于当日下午2时举行弹劾案庭审第十一场公开辩论，尹锡悦总统方面和国会弹劾动议人团将分别进行最终辩论及陈述。首先将进行的是证据调查，随后请求人国会方和被请求人尹锡悦总统的代理人团将各自进行长达两个小时的最终综合辩论。预计尹锡悦总统方面将在最终辩论中重申，戒严当时国家因在野党的连续弹劾与预算削减处于“紧急状态”，戒严属正当行为。国会方预计将全面指出尹锡悦总统行为的违宪性和违法性，并强调弹劾案的庭审和罢免决定对大韩民国的意义。接下来，动议委员会委员、国会法制司法委员会委员长郑清来和当事人尹锡悦总统将陈述最终意见，时间不受限。据悉，尹锡悦总统本月24日也与代理人团会面并商讨策略，亲笔撰写了最终陈述。作为首名亲自作最终陈述的在职总统，尹锡悦总统将释放何种信息备受关注。国会代理人团也于24日晚召开会议，讨论最终辩论策略。郑清来还在社交媒体平台上呼吁国民留言写下希望被纳入最终辩论的内容。最后一场辩论结束后，宪法法院将举行法官评议、整合意见，经评定后得出最终结论，并撰写判决文。法律界认为，参考前总统卢武铉和朴槿惠的前例，预计宣判最快将于下月中旬作出。