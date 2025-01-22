前驻韩美军司令：拥核并不会让韩国更安全

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韩国国际广播电台报道：前驻韩美军司令、韩美联合司令文森特·布鲁克斯（Vincent Keith Brooks）就美国特朗普新政府成立后韩国国内出现的“自主核武装”说法表示，拥有核武器并不会让韩国更安全。布鲁克斯当地时间24日在韩美经济研究所(KEI)主办的“弹劾阴影下的韩美关系”研讨会上表示，不确信拥核有助于保障安全。布鲁克斯指出，北韩致力于通过核武器建立威慑力，且这一过程取得了一定的成功，但是我认为核武器令政权崩溃的可能性上升。布鲁克斯表示，在我入伍初期，西欧国家就在本国领土部署美国核武器系统的问题争论不休，引发了不小的内部混乱。恐怖主义团体开始针对政府和美国政府的行动、这些地区的设施进行袭击，导致安全被削弱了。布鲁克斯指出，韩国必须思考这一点，而不能断定，因为北韩拥核，所以实现均衡就一定有助于增进安全。布鲁克斯就美国对韩半岛的核威慑承诺指出，作为拥核国，美国的方式是遏制核武器，而非促进核武器的使用。我希望韩国能够看到，核不扩散是值得追求的。当被问及特朗普政府对北约的态度将如何影响印太地区的同盟关系时，布鲁克斯表示，为了创造出其他类型的动力，现有关系将被施压，符合美国利益的其他关系将会出现。前韩国驻美国大使安豪荣就该问题表示，我认为重要的是印太地区盟友继续发展与特朗普政府的积极关系。安豪荣还表示，美国前副国务卿库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）最近在一次讲座中指出，韩国和日本应该积极提出进一步加强韩美日三国合作的新建议，这才是进一步巩固三边关系的方法；这也是我所认为的正确方向。