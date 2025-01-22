尹锡悦弹劾案庭审结束 控辩双方做最终阐述

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院本月25日举行尹锡悦总统弹劾案庭审最后一场辩论。 辩论于当天下午2时开始，持续了8个小时15分钟，国会诉求委员团、控辩双方代理人团等出席了当天的辩论。代表国会方面的诉求委员、国会法制司法委员会委员长郑清来和被请求人尹锡悦做最终陈述后，尹锡悦总统弹劾案庭审结束了第十一场即最后一场辩论。被请求人尹锡悦亲自准备了文案，用一个多小时的时间做最终陈述。尹锡悦重申其宣布紧急戒严的目的不在于动用武力压迫国民，而是向国民发出“呼吁”，表明国家处于亡国的危机之中。尹锡悦表示，被派遣的戒严军的任务仅限于警备及维持秩序，普通市民并未受到伤害，同时他还否认了曾指示抓捕国会议员。尹锡悦阐述其发布戒严的背景时称，在野党反对修改《间谍法》，削减重要的国防预算，导致国家陷入危机。尹锡悦对“若其恢复总统职权或再次实施戒严”的说法予以反驳称，这是“无稽之谈”。尹锡悦表示，若恢复职权，不管剩下多少任期，将全力以赴推进修宪。最后，尹锡悦对在戒严过程中，给国民带来混乱和不便一事向国民道歉。代表国会诉求委员团的国会法制司法委员会委员长郑清来用40分钟的时间做了最终陈述。郑清来称，尹锡悦宣布紧急戒严是以抹杀宪法和民主主义为目的的“内乱行为”，并明确表示这显然是违法、违宪的行为。郑清来主张，宣布紧急戒严的前提条件是，国家处于相当于战时、战乱的紧急状态，但此次戒严并未满足这一前提条件，同时也未经过正常的国务会议，因此在程序上也存在问题。郑清来指出，尹锡悦宣布布告令，禁止一切政治活动，并封锁国会，侵入选举管理委员会，同时还试图逮捕政治人士，这些都属于内乱罪。