特朗普指示就铜进口展开调查 或考虑对铜征收关税

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韩国国际广播电台报道：正在针对全世界发起“关税战争”的美国总统特朗普当地时间25日指示就铜进口对国家安保产生的影响展开调查。特朗普总统当天在白宫总统办公室签署了一项行政命令，指示根据《贸易扩展法》第232条，就铜进口展开调查。根据美国《贸易扩展法》第232条规定，若从外国进口的产品影响美国的国家安保，美方就可以采取紧急措施，限制进口，或对相关产品征收高额关税。此前，美国决定从3月12日起对钢铁和铝进口征收25%的关税。此次特朗普指示对铜进口展开调查意味着可能将“关税战争”范围扩大到金属领域。美国政府高级官员当天在电话简报中表示，美国的铜产业和铝产业一样，被对美国国内生产发动攻击的全球商人所破坏，美国将重新调查是否需要就铜进口征收关税，重建美国的铜产业。这位官员强调，铜是用于武器制造的主要金属之一，对铜进口征收关税可能有利于重建美国铜产业，并加强国防力量。这位官员称，现在是铜应该回到美国的时候了。去年，韩国向美国出口价值达5.7亿美元的铜产品，而从美国进口价值达4.2亿美元的铜。智利是美国最大的铜供应国，占美国铜进口量比重达35%，然后是加拿大，所占比重达25%。以2023年为准，全球最大的铜出口国为智利，然后依次为秘鲁和印度尼西亚，美国和韩国分别排在第10位和第13位。