韩国产业部长访美：将力求韩企免受美国关税政策影响

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部长官安德根表示，同美国政府官员见面时将就如何最大限度地保护韩国企业免受美国关税新政的影响进行讨论。安德根26日上午在仁川机场出境大厅接受记者采访，当被问及此次访美活动的计划时表态如上。安德根就美国将对钢铁、汽车、半导体等韩国出口产品加征关税一事表示，产业界的立场不尽相同，正在通过多个渠道了解产业界的情况。在美国加征关税措施方面，此次访美将就如何保护韩国企业进行讨论。安德根表示，政府之间有些问题需要在大框架下进行协商，此次将进行相关方面的协商，以后也可以继续进行讨论。安德根强调，不是一次协商就能结束的问题，最重要的是构建两国间的协议机制，打造今后可以继续讨论的平台。安德根说，此次在美国将重点就这些问题进行协商。安德根将于26日至28日访问美国华盛顿，与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）、美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）、美国国家经济委员会（NEC）人士等美国贸易、通商高层人士进行面谈。卢特尼克当地时间21日正式就任前会见韩国经济使节团时表示，如果投资10亿美元以上，将安排专任职员加快审查许可等程序的速度，如果投资100亿美元以上，将可享受更高级别的待遇，他还提及可以提供“快速通道”。安德根对此表示，卢特尼克发言后，白宫发表的《美国优先主义投资政策》中包含了对10亿美元以上的投资给予相关特惠的条款。美国为吸引投资向各国提供了各种特惠，此次似乎定下了投资金额。安德根表示，韩国企业过去进行了投资，今后也会进行投资，将会符合美方要求的标准。安德根说，我们将提出韩国企业对美投资以及韩美进行商务合作的各种方法，并将讨论如何让韩国企业在交易和生产过程中不会遭受不公平待遇。