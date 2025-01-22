韩国常驻联合国代表：结束俄乌战争对韩半岛至关重要

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表部代表黄浚局强调，结束俄乌战争不仅对全球至关重要，对韩半岛的安全也关系重大。黄浚局在俄乌战争爆发三周年的24日，在纽约联合国总部举行的联合国安理会会议上表示，俄罗斯和北韩公然违反多项安理会决议，双方应立即停止非法军事合作。黄浚局还提及北韩派兵援俄和提供武器的问题。黄浚局说，在紧迫的情况下，俄罗斯不仅把目标转向天文数字的武器，还为确保兵力把目标转向了北韩。去年4月，俄罗斯行使否决权解散了联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组，以掩饰其非法伙伴关系。作为回报，北韩接受了包括敏感卫星技术在内的武器和技术转移相关军事支援。黄浚局指出，现在北韩军队正在积累实战经验，以对韩国安全构成直接威胁。黄浚局还说，韩国曾因战争而变成废墟，韩国人深刻了解走向和平的艰难旅程。韩国去年向乌克兰提供了4亿美元（约合5700亿韩元）的援助用于支持人道主义和重建工作，并将在今后四年提供价值20亿美元（约2.9 万亿韩元）的财政支持。黄浚局还强调，从历时三年的韩国战争来看，如果正式开始停战谈判，纷争的强度将会加剧，战场上的伤亡人数也将剧增。这对任何人都没有好处，双方都应该尽量克制。