中国驻韩大使戴兵：反华示威或引发外交问题

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韩国国际广播电台报道：中国驻韩国大使戴兵表示，“中国介入韩国不正当选举”一说毫无根据，并对使馆周边的反华示威表示担忧。戴兵就韩国政府暂停下载中国人工智能（AI）平台DeepSeek表示，中国政府重视个人信息安全，期待尽快解除禁令。戴兵25日在首尔中区驻韩大使馆举行的记者会上指出，中国干涉韩国内政的指责毫无根据，这是一些势力把中国作为目标，以达到他们的政治目的。这些势力是极少数的，不能代表整个社会。不过他们拥有很强的破坏力，会对韩中关系产生极大影响。戴兵说，韩国国内示威涉及“内政”问题，如果毫无根据地针对第三国，可能会引发外交问题。中国坚持不干涉内政的原则，不过今后将根据事态发展采取应对措施。戴兵还说，在中国驻韩大使馆所在的明洞发生了反华示威，明洞中国游客较多，会给他们留下不好的印象，煽动反华情绪不利于彼此。对于最近一名40多岁男子闯入中国大使馆的事件，戴兵说，作为中国大使，我必须保护大使馆工作人员和中国公民的安全，我高度评价韩国警方迅速处理此事，没有导致更坏的结果。希望今后不要再发生类似事件。对于北韩派兵援俄等双方关系密切的问题，戴兵表示，这是两个独立自主国家之间的事情。他还说，中国与俄罗斯的关系不受第三方影响，也不针对第三方，双方保持了合作关系。对于韩半岛问题，戴兵表示，支持各国缓和紧张局势，重启对话，中方一贯坚持为此发挥建设性作用的原则。