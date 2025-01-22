美负责韩半岛事务副国务卿助理访韩：绝不会跳过韩国

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韩国国际广播电台报道：美国国务院负责韩半岛事务的东亚和太平洋局副国务卿助力凯文·金(Kevin Kim)访问韩国。据悉，凯文·金于本月23日抵达韩国，并同外交部北美局、韩半岛政策局官员等主要外交部人士会晤。双方讨论了韩美同盟、北韩问题等事务。凯文·金26日在位于首尔的美国驻韩国大使馆与媒体见面，并强调绝不会出现韩国所担心的“跳过韩国”。凯文·金在回答相关提问时表示，美国国内对韩国的期待很高，我在华盛顿负责这项工作将近20年，美国高级官员对韩国的态度、工作方式和期待值已完全改变。凯文·金还表示，不仅政府，跨党派的议会等多个机构也是如此，我对这种变化的根本原因进行了思考。凯文·金指出，韩国无需担心会被排除在高级别会议之外，无论是防长、国安顾问、还是外长。我的担心是美国有可能太过关注韩国，但这实际上是一件好事。凯文·金是美国国务院韩国、北韩等韩半岛问题相关工作的负责人。目前国务院对北政策特别代表、负责韩半岛问题的副国务卿和助理国务卿均空缺，凯文·金此行旨在构思特朗普新政府的对北政策。凯文·金曾担任美国共和党参议员比尔·哈格蒂的助理，并于2018年至2020年特朗普第一任期期间在国务院对北政策特别代表办公室工作。2018年至2019年，凯文·金同曾担任副国务卿的前对北政策特别代表斯蒂芬·比根共事，并参加了美北首脑会谈等美国对北外交工作。