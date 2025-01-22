韩美日在联合国裁军会议敦促北韩实现完全无核化

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本在讨论裁军问题的联合国会议上同声谴责北韩的武力挑衅，并敦促北韩实现完全无核化。韩美日代表当地时间26日出席在联合国日内瓦办事处举行的裁军谈判会议高级别会期并共同发言。三国代表表示，北韩持续提升非法的核与弹道导弹能力，不断扩大对地区稳定与和平构成威胁的活动。三国谴责称，北韩去年10月发射洲际弹道导弹，上月发射中程高超音速弹道导弹，这些鲁莽的挑衅行为违反了联合国安理会决议。三国指出，北韩不仅公开威胁将先发制人地使用核武器，更向俄罗斯派遣军队，与乌克兰开战；并向俄罗斯提供致命的弹药和弹道导弹。三国对北韩把非法大规模杀伤性武器（WMD）项目置于居民福利之先所引发的重大人权侵犯行为提出强烈谴责，并要求北韩立即解决被扣押人员、未释放战俘以及离散家属的问题。三国强调，国际社会一直明确表示，北韩在任何情况下都不可能获得拥核国地位，我们敦促北韩以完全、可验证、不可逆的方式废除大规模杀伤性武器和弹道导弹项目，并重启无核化对话。韩美日三国在特朗普新政府成立后仍维持要求北韩实现完全无核化的立场不变。三国在本月18日举行的慕尼黑安全会议上也曾发表包含北韩无核化内容的联合声明。尤其值得注意的是，慕尼黑安全会议联合声明只提到“完全无核化”，而此次的共同发言文件则完整提到“完全、可验证、不可逆的无核化（CVID）”。共同发言文件由韩国驻日内瓦代表处参赞金一勋（音译）代表三国朗读。此次裁军谈判会议是特朗普新政府成立后的首次，不过美国罕见地未发表主题讲话，表现出与拜登政府不同的态度。有分析认为，从中可一窥美国试图恢复与俄罗斯关系的政策路线。在裁军谈判会议高级别会期首次会议举行的前一天，英国、法国、德国等39个国家发表了谴责俄罗斯侵略乌克兰的联合发言，但是美国未参与。