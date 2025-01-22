韩去年第四季度韩家庭月均收入增3.8% 消费支出增幅缩水过半

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韩国国际广播电台报道：数据显示，尽管去年第四季度韩国家庭月均收入同比增长3.8%，但是同期消费支出增长率缩水超过一半。韩国统计厅本月27日公布的《2024年第四季度家庭动向调查结果》显示，去年第四季度家庭月均收入为521.5万韩元，同比增长3.8%。从各收入项目的情况来看，随着工资劳动者增多和工资上升，家庭劳动收入同比增长2.3%，达324.1万韩元；营业收入增长5.5%，包括养老金等在内的转移收入增长5.6%。剔除物价上涨影响后的实际收入增长2.2%，继去年第二季度（0.8%）、第三季度（2.3%）之后，连续第三个季度增长。另外，家庭月均支出为391万韩元，同比增长2.5%。这一增速还不到2022年第四季度（5.9%）、2023年第四季度（5.1%）的一半。其中用于购买商品和服务的消费支出为290.3万韩元，同比增长2.5%。计入物价涨幅的家庭消费支出实际增长率为0.9%。具体来看，居住、水费和煤电费支出增长7.6%，餐饮住宿增长5.1%，娱乐文化增长11.1%，医疗卫生增长6.2%。其中月租等实际居住费用同比增长12.9%。交通（-9.6%）、家庭用品和家政服务（-3.7%）、通信（-2.4%）、烟酒类（-3.4%）支出则有所减少。统计厅指出，消费心理指数出现大幅下滑，汽车和手机等通信设备的支出减少。韩国家庭月均可支配收入为420.7万韩元，同比增长4.0%。可支配收入扣除消费支出后得到的家庭收支盈余为130.5万韩元，同比增长7.8%；盈余率为31%，同比上升1.1个百分点。按照收入五档划分来看，排名前20%的第五档家庭月均收入为1119.9万韩元，同比增长3.7%；月均消费支出为489.8万韩元，下滑0.3%。排名后20%的第一档家庭月均收入为121.3万韩元，增长3.0%；消费支出为138.6万韩元，下滑8.0%。反映分配情况的“五档倍率”（第五档家庭收入除以第一档家庭收入）为5.28，较一年前（5.30）有所改善。