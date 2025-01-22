美众议院再次发起《韩半岛和平法案》 敦促终结韩战、签署和平协定

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韩国国际广播电台报道：美国众议院再次发起敦促终结韩国战争、签署和平协定的法案。民主党美国加利福尼亚州众议员布拉德·谢尔曼（Brad Sherman）当地时间26日在位于华盛顿的国会大厦前举行媒体见面会，宣布已再次向国会提交包含上述内容的《韩半岛和平法案》(Peace on the Korean Peninsula Act)。法案敦促国务卿与北韩、韩国展开外交努力，签署正式、最终结束韩国战争的具有约束力的和平协定，并向国会提交包含相关路线图的报告。法案还要求美国与北韩展开以在对方首都设立联络办公室为目的的谈判，并全面重新探讨对北旅游禁令措施。谢尔曼在见面会上表示，此次法案旨在推动能够建立起互信关系的措施，而不是向北韩让步。虽然法案无法解决存在于美国与北韩政权之间的所有矛盾，但希望能够成为转变气氛、走向最终解决的第一步。谢尔曼还表示，总共有33名议员参与了此次议案。谢尔曼曾于2021年、2023年先后发起内容相同的法案，不过均因任期结束而作废。与此同时，美国保守派团体“真理论坛”成员在记者见面会举行期间手持“没有正义就没有和平”、“法案无视居民痛苦、奖励独裁”等标语，对法案表示抗议。