韩国拟禁止施虐者饲养动物 遗弃行为罚款上调至最高500万韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国将建立禁止因虐待动物被判有罪者进行饲养的制度，并推进将动物遗弃行为的罚款标准上调至最高500万韩元。韩国农林畜产食品部（以下简称“农食品部”）27日公布了包含上述内容的《第三期动物福利综合规划（2025年至2029年）》。农食品部决定建立“禁止饲养动物制”，禁止虐待动物者在一段时期内进行饲养。农食品部计划与法务部、法院行政处、地方自治团体及专家进行讨论后制定具体标准，并于2027年实施。另外，农食品部计划修改《动物保护法》，加强对遗弃行为的处罚力度。对遗弃行为的罚款标准将从最高300万韩元上调至最高500万韩元，把动物委托给宠物医院或宠物酒店且长时间不领回的行为也将被视作遗弃。农食品部为解决动物遗弃、丢失和非法销售等问题，决定对所有犬只实施义务登记制度。根据现行规定，没有登记代理机构的邑、面和岛屿地区可不进行登记，今后该制度将逐步废除。政府还将构建动物医疗体系。农食品部将培养具有专业领域的专科兽医，并建立宠物上级医院和专科医院、完善医疗体系，确保动物可按症状接受诊疗。相关具体内容将包含在今年6月公布的《第一期动物医疗培育发展综合规划》之中。另外，农食品部计划允许宠托师、宠物酒店等托管业及美容业进行上门服务，并放宽宠物殡仪馆的用地条件，同时推进允许树葬，并为补助地方居民制定依据。农食品部还将制定《宠物产业培育法》（暂定名），培育宠物食品、宠物科技等相关产业。农食品部表示，将通过这期规划，到2029年把《动物保护法》违反案例减少至目前的50%，并把丢失、遗弃动物数从2023年的11.3万只减少至2029年的6万只。