韩美商贸部长首次会晤 商定建立关税问题磋商渠道

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韩国国际广播电台报道：在美国特朗普政府加大贸易施压的背景下，韩美商贸部长首次会面，并商定建立讨论韩美造船合作和关税问题的工作渠道。这是特朗普第二届政府成立以来韩美首次举行商贸部长级协商，因此备受关注。韩国产业通商资源部28日表示，产业通商资源部长官安德根当地时间27日在华盛顿与美国商务部长霍华德·卢特尼克会晤，安德根要求美方豁免关税。产业部表示，安德根和卢特尼克在当天的会晤中就两国造船合作进行了讨论，并就建立关于关税措施的工作磋商渠道达成了协议。双方在友好的气氛中进行了约1个小时的会谈，韩国驻美国大使赵贤东与会。安德根当地时间26日抵达华盛顿杜勒斯机场时表示，韩美在自由贸易协定再谈判过程中已经消除了大部分非关税壁垒，相信只要与美国展开具体协商，就可以消除各种误解，制定建设性对策。卢特尼克当天强调了消除本国贸易逆差的必要性，并表示希望与韩国保持合作，但没有具体提及对韩国的关税计划。安德根表示，将通过扩大美国产天然气、原油等能源进口来实现对美贸易收支平衡，回应了美国对消除贸易逆差的关切。另据悉，在以造船为主的产业合作问题上，双方在相互友好的气氛中进行了对话。安德根将在美国华盛顿停留至28日，与美国贸易代表贾米森·格里尔、白宫贸易和能源事务高层以及主要智库人士进行会晤后回国。