北韩自由指数全球垫底‌ 满分100分仅得3分

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韩国国际广播电台报道：北韩在国际人权组织今年的“自由指数”评价中也处于全球最低水平。总部设在美国华盛顿的人权团体“自由之家”当地时间27日公开了《2025年全球自由指数》报告。报告显示，北韩在评价言论自由等的“公民自由”领域获得3分（满分为60分），在评价选举制度和政治参与度等的“政治权利”领域获得0分（满分为40分），在合计满分100分中只获得3分。在全部208个评价对象国家和地区中，得分低于北韩的只有乌克兰的俄罗斯占领区（合计-1分）、西藏（0分）、南苏丹（1分）、土库曼斯坦（1分）、苏丹（2分）、加沙地带（2分）6个国家和地区。报告基于自由指数，将各国列为“自由国家”（Free）、“部分自由国家”（Partly Free）和“不自由国家”（Not Free）。在被评为“不自由国家”的67个国家中，自由之家将北韩、苏丹、叙利亚等17个国家列为“最糟糕国家”。自1973年报告开始发布以来，北韩的自由指数每年都在全球垫底。韩国在“公民自由”和“政治权利”领域分别获得49分和32分，总分为81分，被归类为“自由国家”，按分数顺序排在第66位。全球最自由的国家是得到满分100分的芬兰，其后依次为挪威（99分）、荷兰、丹麦、卢森堡、爱尔兰、加拿大（以上国家均为97分）。