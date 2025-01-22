尹锡悦弹劾有关集会“三一节”举行 朝野政治界人士参与

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在第106个“三一节”，尹锡悦总统弹劾案将首尔市中心割裂为二，赞成和反对阵营分别举行大规模集会，赞成方要求宪法法院接受弹劾，反对方则要求驳回。警方出动79支机动部队，投入6400名警力和230辆警察大巴维护现场秩序。双方未发生冲突，集会于3月1日晚结束。从全国各地乘坐旅游大巴到首尔集合的尹锡悦总统支持者下午1时许在光化门、汝矣岛等地举行集会。以牧师全光勋为首的扶正大韩民国运动本部和保守派基督教团体“拯救韩国”分别在世宗大路、汝矣大路一带举办集会。据警方估算，参加集会者总计达到12万人。两大团体则称，各有500万人、30万人参加了集会。参加者手举“反对弹劾、赞成戒严”等标语和太极旗、星条旗。政治界人士也参加了集会。金起炫、罗卿瑗、尹相炫等36名国民力量党议员在“拯救韩国”的集会上发言，罗卿瑗、尹相炫还参加了光化门集会。另外，国会议员转达了尹锡悦总统的“狱中口信”。尹相炫称，尹锡悦总统表示，当失去守护自由的意志和责任意识，我们的位置就会被共产极权和民粹主义占据，从而失去自由。因此我们必须秉持这种意志和责任意识、斗争到底。尹锡悦总统律师团律师石东炫也在光化门集会上表示，前一天与总统见面时，总统满脸感激的表情，要求自己一定转达“我很健康、很好”的口信。前防长金龙显的律师也朗读了“狱中信”，并称金龙显呼吁“立即惩办主导非法弹劾庭审的文炯培、李美善和郑桂先”。敦促罢免尹锡悦总统的集会在安国站附近举行，与扶正大韩民国运动本部集会地点相距1公里。共同民主党等5个在野党于下午3时30分在安国洞十字路口举行了“敦促罢免尹锡悦国民大会”，共同民主党党首李在明出现在人群最前排。祖国革新党代理党首金宣旼、进步党党首金在妍、基本收入党党首龙慧仁、社会民主党党首韩昌旼也参加了集会。据警方估算，共有1.8万人参加此次集会。主办方的估算则为10万人。李在明发表讲话称，否认宪政秩序和法治主义绝不能称为保守，只是连守旧都谈不上的反动势力而已。金宣旼强调，除内乱势力以外的所有政党和公民社会必须坚定地团结起来，获得压倒性胜利、执掌政权。“尹锡悦立即下台和社会大改革紧急行动”于下午5时在社稷路附近举行敦促罢免尹锡悦总统的集会。警方估算共有1.5万人参加集会，主办方则称共有20万人聚集。参加者手举“立刻罢免内乱首犯尹锡悦”、“民主主义万岁”等标语。由于当天集会人群聚集，地铁5号线列车不停靠光化门站约10分钟。另外，世宗大路、汝矣大路、钟路、孝子路、社稷路、栗谷路也实施了交通管制。